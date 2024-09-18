الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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أخبار مصر

تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ
موانئ

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع و574  شاحنة و65 سيارة 

معدل تداول الحاويات 

وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع و305 شاحنات و36 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع 269 شاحنة و29 سيارة.


حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينة دليلة، كما تم تداول 2000 طن بضائع و235 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث وهي بريدج، اور وايلة. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1135 راكبا بموانيها.
 

 

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موانئ البحر الأحمر هيئة موانئ البحر الاحمر تداول الحاويات البحر الأحمر

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