وزير النقل: لن نتعاقد مستقبلا على استيراد أي وحدات متحركة للمترو أو السكك الحديدية

ناقش الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل السفير كيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، خطط تطوير الإشارات بالسكك الحديد على بعض خطوط الصعيد.

مشروع تحديث نظام الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي/ الأقصر

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة منها مشروعات السكة الحديد مثل مشروع تحديث نظام الإشارات والاتصالات على خط نجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم ومشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات وأعمال هندسة السكة على خط الأقصر / السد العالي بطول 224 كم وكذلك التعاون المشترك في مجال مترو الأنفاق مثل التعاون في مجال توطين صناعة قطارات مترو الأنفاق في مصر من خلال تصنيع 40 قطار مترو (320 عربة) بالمشاركة بين شركة هيونداي روتيم الكورية وشركة نيرك في مصنع نيرك في شرق بورسعيد.

وزير النقل: لن تتعاقد مستقبلا على استيراد أي وحدات متحركة جديدة سواء في المترو أو السكك الحديدية

وأكد وزير النقل أهمية هذا المشروع، خاصة وأن الوزارة لن تتعاقد مستقبلا على استيراد أي وحدات متحركة جديدة سواء في المترو أو السكك الحديدية أو غيرها من الأنواع المختلفة من الوحدات المتحركة، حيث تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتوطين هذه الصناعة في مصر من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة ومنها هيونداي روتيم الكورية الجنوبية، وذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما تناولت المناقشة آخر المستجدات الخاصة بتصميم وتصنيع وتسليم وإختبار عدد 30 وحدة ترام مع قطع الغيار والصيانة لمدة 8 سنوات والتي تم توقيع اتفاقية العقد الخاصة بها مع شركة هيونداى روتيم الكورية.

وأشار إلى أنه سيتم التباحث حول قيام شركة هيونداي روتيم بإنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية والمترو وسيارات الركوب في إطار خطة توطين الصناعة في مصر، وكذلك ضرورة التباحث مع رئيسي شركتي سامسونج وإل جي لزيادة استثماراتهما وإنشاء مصانع جديدة لهما في مصر بغرض التصدير.

ومن جانبه أكد السفير كيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة على اهتمام الشركات الكورية الجنوبية بضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري، لا سيما وأن مصر تتمتع بكافة المقومات التي تؤهلها لجذب استثمارات والتي تشمل الأيدي العاملة المدربة وتوافر المواد الخامة اللازمة للإنتاج وارتباط مصر بشبكة لوجستية وطرق وكباري وسكك حديدية وموانئ تمكنها من التصدير لأسواق أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، وشبكة اتفاقات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي ودول الكوميسا والدول العربية.

كما وجه السفير الدعوة لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لزيارة كوريا الجنوبية خلال الفترة المقبلة لزيارة عدد من الشركات والمصانع الكورية في إطار تعزيز التعاون المشترك في مجالي النقل والصناعة.