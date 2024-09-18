الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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حوادث

وزير الداخلية يقرر ترحيل سودانى الجنسية لخارج البلاد

قوات الشرطة
قوات الشرطة

وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على ترحيل سودانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

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وجاء نص القرار: وزارة الداخلية قـرار رقم 1611 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 20/8/2024 بشأن طلب إبعاد سودانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛ قـــــرر: (المادة الأولى) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام عماد الشيخ أحمد البدوى دياب - (سودانى الجنسية - مواليد 1/1/1974).

وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

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وزارة الداخلية الادارة العامة للجوازات والهجرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

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