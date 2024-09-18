السياحة تبحث تظلمات الشركات الموقوفة عن العمل بسبب تأشيرات الزيارة بموسم الحج

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن كافة شركات السياحة التي تم إصدار تأشيرات وزارية في حقها بإيقاف الترخيص والبالغ عددها 36 شركة سياحية خالفت الضوابط المنظمة لموسم الحج خلال العام الماضي.



قرارات إيقاف شركات السياحة

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن بعض الشركات تقدمت بتظلمات ضد القرار الوزاري بإيقاف التراخيص، وسيتم بحث تلك التظلمات وإصدار القرار النهائي.



خطة مراقبة موسم العمرة في مصر

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تعمل على مراقبة سوق العمرة في مصر ومراقبة عمل الكيانات غير الشرعية الموجودة في القطاع بالتعاون مع المواطنين والجهات الرسمية في الدولة عبر بلاغات رسمية عن مناطق تواجدها.