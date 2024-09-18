تعليق مثير من مبابي بعد تسجيل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا

أكد كيليان مبابي نجم ريال مدريد، أنه يطمح لتحقيق كل الألقاب بقميص الملكي، عقب الانتصار بنتيجة (3-1) في مواجهة شتوتجارت الألماني مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا ، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".

وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، كيليان مبابي وأنطونيو روديجر وإندريك في الدقائق 46 و83 و(90+5) بينما سجل هدف شتوتجارت الوحيد دينيز أونداف في الدقيقة 68.

تصريحات مبابي

وقال مبابي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد كانت ليلة رائعة حيث أردنا أن نبدأ بالفوز، وكانت مباراة صعبة".



وزاد: "من المهم الفوز في المباريات الأولى، فقد تغير نظام دوري الأبطال، ويجب أن تفوز سريعا".

وأضاف: "كانت المباراة صعبة لأنهم يلعبون بشكل جيد، وكنا نواجه مشاكل في اللعب والخروج بالكرة من الخلف في الشوط الأول".

واسترسل: "في الشوط الثاني، حصلنا على فرص للتسجيل، ضغطنا جيدا، ولعبنا بشكل أفضل وسجلنا".

وعن هدفه الأول بقميص الريال في دوري الأبطال، كشف: "أستطيع أن أفعل المزيد. أشعر بالتحسن مع كل مباراة وأعلم أنني سأحرز المزيد".