تعليق مثير من مبابي بعد تسجيل أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا
أكد كيليان مبابي نجم ريال مدريد، أنه يطمح لتحقيق كل الألقاب بقميص الملكي، عقب الانتصار بنتيجة (3-1) في مواجهة شتوتجارت الألماني مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".
وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، كيليان مبابي وأنطونيو روديجر وإندريك في الدقائق 46 و83 و(90+5) بينما سجل هدف شتوتجارت الوحيد دينيز أونداف في الدقيقة 68.
تصريحات مبابي
وقال مبابي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لقد كانت ليلة رائعة حيث أردنا أن نبدأ بالفوز، وكانت مباراة صعبة".
وزاد: "من المهم الفوز في المباريات الأولى، فقد تغير نظام دوري الأبطال، ويجب أن تفوز سريعا".
وأضاف: "كانت المباراة صعبة لأنهم يلعبون بشكل جيد، وكنا نواجه مشاكل في اللعب والخروج بالكرة من الخلف في الشوط الأول".
واسترسل: "في الشوط الثاني، حصلنا على فرص للتسجيل، ضغطنا جيدا، ولعبنا بشكل أفضل وسجلنا".
وعن هدفه الأول بقميص الريال في دوري الأبطال، كشف: "أستطيع أن أفعل المزيد. أشعر بالتحسن مع كل مباراة وأعلم أنني سأحرز المزيد".
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