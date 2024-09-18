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أخبار مصر

جامعة مصرية ضمن قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم

طلاب الجامعات، فيتو
طلاب الجامعات، فيتو

تلقى الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من الدكتور سيد كاسب مدير وحدة التصنيفات، حول إعلان جامعة ستانفورد الأمريكية قائمة تضم أفضل 2٪ من علماء العالم الأكثر استشهادًا في مختلف التخصصات لعام 2024، حيث تصدرت جامعة القاهرة كافة الجامعات المصرية بـ 76 عالمًا، يليها جامعة عين شمس بـ 58 عالمًا، ثم جامعتي المنصورة والزقازيق بـ 51 عالمًا.

 إدراج جامعة القاهرة في قائمة أفضل 2٪ من علماء العالم 

ويتقدم الدكتور محمد سامي عبد الصادق، بالتهنئة لعلماء جامعة القاهرة المدرجين في قائمة أفضل 2٪ من علماء العالم الأكثر استشهادًا، معربًا عن تقديره للعلماء الذين ساهموا من خلال أبحاثهم الرائدة والمتميزة في رفع اسم الجامعة على الساحة العلمية العالمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ستواصل تقديم كل الدعم اللازم لتشجيع علمائها وباحثيها على إنتاج المزيد من الأبحاث المتميزة، والعمل بشكل مستمر على تطوير سياسات البحث العلمي، وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية العالمية، بما يسهم في زيادة معدل الاستشهادات وتحقيق المزيد من الإنجازات العلمية.

 قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم 

من جانبه، قال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن صدور النسخة الجديدة من قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء حول العالم هي شهادة على الجهود التي يبذلها الباحثون والعلماء في الجامعة، وتعكس التزامهم بالتميز الأكاديمي والإسهامات العلمية العالمية.

جدير بالذكر أن جامعة ستانفورد تستخدم قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمى Elsevier لاستخراج مؤشرات متنوعة بهذه القائمة، منها النشر العلمى العالمى وعدد الاستشهادات، ومؤشر H، والتأليف المشترك، وصولًا إلى مؤشر الاقتباس المركب، ويذكر أن هذه القائمة تضم ‌‌‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علميًا متنوع و176 تخصصًا فرعيًا.

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