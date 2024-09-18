صبري عبد المنعم يكشف آخر تطورات حالته الصحية

يواصل الفنان صبري عبدالمنعم تصوير المشاهد المتبقية له في فيلم المدرسة بمنطقة كرداسة، وخاصة بعد تماثله الشفاء.

وقال الفنان صبري عبدالمنعم في تصريحات خاصة لـ فيتو إن حالته الصحية مستقرة بشكل جيد، ويتابع كل التفاصيل مع الطبيب المعالج له.

وأكد أنه يتبقى له مشاهد قليلة على الانتهاء من فيلم المدرسة، ومن المقرر أن ينتهى منها خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن فيلم "المدرسة" هو بطولة جماعية يتضمنها كوكبة ونخبة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة حورية فرغلى، إيساف، طارق النهرى، أحمد عبد الله محمود، نور الكاديكى، محمود فارس، عبدالمنعم المرصفى، صبرى عبد المنعم، محمد حمزة وآخرين ومجموعة من الوجوه الشابة وعلى رأسهم مودى سارى، مايا محمد، ياسمين عبد الحليم، ميدو فايد، ياسمينا صالح، غفران ممدوح وغيرهم وهو قصة كل من محمد جمال الحدينى ومحمد حمزة وسيناريو وحوار محمد شعبان وإخراج محمد جمال الحدينى.