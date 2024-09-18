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صحة ومرأة

لمرضى السكر، كيفية الحماية من الإصابة بجلطات القلب

مرض السكر، فيتو
مرض السكر، فيتو

قال الدكتور باسم ظريف استشاري أمراض القلب بالمعهد القومي للقلب إن الإصابة بمرض السكر تعجل الإصابة بأمراض القلب، مشيرا إلى أن مرض السكر يجعل الإصابة بالقلب أشرس وأكثر شدة.

مرض السكر يساعد في زيادة فرص الإصابة بالجلطات 

 

وأضاف استشاري أمراض القلب في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن مرض السكر يساعد في زيادة فرص الإصابة بالجلطات والإصابة بتكلس في الشرايين.

وأكد أن اكتشاف الإصابة مبكرا بمرض السكر تساعد في التحكم بالمرض وضبط الوزن والنظام الغذائي، حيث يساعد التحكم في مرض السكر في الوقاية من أمراض القلب.

ووجهت وزارة الصحة نصائح للحماية من الإصابة بمرض السكر، خاصة وأنه من الأمراض المزمنة المصاحبة للمصاب به طوال حياته، ولا يتم الشفاء منه لذا يجب الالتزام بطرق الوقاية من مرض السكر.

 

وقالت وزارة الصحة إنه يجب اتباع الآتي:

تقليل استهلاك السكر والدهون 

تناول نظام غذائي صحي يحتوي على الفواكه والخضروات 

الامتناع عن تناول التبغ 

ممارسة النشاط البدني لمدة ٣٠ دقيقة يوميا

أوصت وزارة الصحة بإجراء عدد من التحاليل الضرورية لتشخيص الإصابة بمرض السكر.

وقالت وزارة الصحة إن أى إنسان يشعر بأعراض مرض السكر عليه إجراء تحليل السكر الصائم أى بعد 8 ساعات من صيام الليل والمعدل الطبيعي له من 70 إلى 90، كما يجب إجراء تحليل السكر الفاطر بعد تناول الطعام بساعتين أى أن المعدل الطبيعي أقل من 140.

 

تحليل السكر التراكمي

وأشارت وزارة الصحة أن تحليل السكر التراكمي يوضح قياسات مرض السكر آخر 3 أشهر ويكون المعدل الطبيعي 5.7.

وأكدت وزارة الصحة أنه إذا كانت القياسات في معدلها الطبيعي فإن المريض لا يعاني من مرض السكر.

وأوضحت وزارة الصحة أن أعراض انخفاض مرض السكر في الدم تشمل:

 

أعراض انخفاض السكر في الدم

ضعف عام 
دوار
الجوع الشديد 
الارتجاف والتعرق

 

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أعراض مرض السكر

أوضحت وزارة الصحة أن أعراض مرض السكر تتضمن:

١- فقدان الوزن.
٢- عدم وضوح الرؤية.
٣- شدة العطش. 
٤- الإجهاد. 
٥- كثرة التبول. 
٦- الجوع المستمر.

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