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الموعد والقنوات المجانية الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك،فيتو
الأهلي والزمالك،فيتو

تبحث جماهير كرة القدم المصرية والعربية عن موعد والقنوات المجانية الناقلة للقمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، في السوبر الأفريقي.

موعد مباراة السوبر الأفريقي 

 

ومن  المقرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالسوبر الأفريقي يوم 27 سبتمبر الجاري، على الأراضي السعودية، إذ يشارك المارد الأحمر في المباراة بصفته بطل دوري الأبطال، بينما يخوض الفارس الأبيض المنافسة بعد تتويجه بكأس الكونفدرالية.


قناة مجانية تنقل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك


من المقرر أن تُنقل مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، بشكل مجاني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد قناة بي إن سبورت إتش دي المفتوحة، عبر القمر الصناعي نايل سات، بتعليق التونسي عصام الشوالي، بالإضافة إلى قناة إم بي سي مصر 2 بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي


وتردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة إم بي سي مصر 2 الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي


ويأتي تردد قناة إم بي سي مصر 2 الناقلة لمباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12322.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.


ويسعى نادي الزمالك للثأر من غريمه التقليدي الأهلي بعد خسارة نهائي دوري إفريقيا 2020 بهدف قاتل لمحمد مجدي أفشة، ولا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة للأهلي الذي يُمني النفس بالثأر من الفارس الأبيض بعد خسارة السوبر الإفريقي في جوهانسبرج 1994 بهدف أيمن منصور.

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