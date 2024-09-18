نجوم البطولة المطلقة لأول مرة بمسلسلات رمضان 2025
لن تخلو مسلسلات رمضان 2025 من الأعمال الرومانسية التي بدأ صناعها حاليًا التجهيزات النهائية لها، وغالبا ما تتميز هذه الأعمال بنسبة مشاهدة عالية.
هنا الزاهد
وخلال الموسم الدرامي في رمضان 2025 تظهر الفنانة هنا الزاهد في مسلسلها الجديد “نسخة واحدة لا تكفي” الذي يعتبر أول بطولة مطلقة لها، وتدور أحداثه في قالب رومانسي، وسيتم البدء قريبا في التجهيزات اللازمة للتصوير.
وخلال أحداث العمل تطلب الفنانة هنا الزاهد من زوجها الذى يلعب دوره الفنان أحمد خالد صالح الطلاق بعد قصة حب كبيرة جمعت الثنائي.
أمينة خليل
وتقدم الفنانة أمينة خليل مسلسلا رومانسيا جديدا يحمل اسم “لام الشمسية” والذي يعد أولى بطولاتها المطلقة أيضًا رفقة الكاتبة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي ويشاركها البطولة الفنان محمد شاهين، الذي تجدد تعاونها معه بالدراما الرومانسية عقب نجاحهما فى مسلسل الهرشة السابعة.
حنان مطاوع
بعد النجاحات الكثيرة التي حققتها الفنانة حنان مطاوع خلال الفترة الماضية تظهر في السباق الرمضاني القادم ببطولته مطلقة.
وتقدم حنان مطاوع مسلسل صفحة بيضاء، من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج هاني حمدي، ويشاركها البطولة كلّ من وليد فواز، وأحمد الرافعي، ورنا رئيس وسلوى عثمان.
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