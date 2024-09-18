الأربعاء 18 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

نجوم البطولة المطلقة لأول مرة بمسلسلات رمضان 2025

حنان مطاوع
حنان مطاوع

لن تخلو مسلسلات رمضان 2025 من الأعمال الرومانسية التي بدأ صناعها حاليًا التجهيزات النهائية لها، وغالبا ما تتميز هذه الأعمال بنسبة مشاهدة عالية.

هنا الزاهد

وخلال الموسم الدرامي في رمضان 2025 تظهر الفنانة هنا الزاهد في مسلسلها الجديد “نسخة واحدة لا تكفي” الذي يعتبر أول بطولة مطلقة لها، وتدور أحداثه في قالب رومانسي، وسيتم البدء قريبا في التجهيزات اللازمة للتصوير.

وخلال أحداث العمل تطلب الفنانة هنا الزاهد من زوجها الذى يلعب دوره الفنان أحمد خالد صالح الطلاق بعد قصة حب كبيرة جمعت الثنائي.

أمينة خليل

وتقدم الفنانة أمينة خليل مسلسلا رومانسيا جديدا يحمل اسم “لام الشمسية” والذي يعد أولى بطولاتها المطلقة أيضًا رفقة الكاتبة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي ويشاركها البطولة الفنان محمد شاهين، الذي تجدد تعاونها معه بالدراما الرومانسية عقب نجاحهما فى مسلسل الهرشة السابعة.

حنان مطاوع

بعد النجاحات الكثيرة التي حققتها الفنانة حنان مطاوع خلال الفترة الماضية تظهر في السباق الرمضاني القادم ببطولته مطلقة.

وتقدم حنان مطاوع مسلسل صفحة بيضاء، من إنتاج أحمد السبكي، وتأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج هاني حمدي، ويشاركها البطولة كلّ من وليد فواز، وأحمد الرافعي، ورنا رئيس وسلوى عثمان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

حنان مطاوع مسلسلات رمضان 2025 هنا الزاهد صفحة بيضاء اخبار الفن

مواد متعلقة

أعمال الـ15 حلقة تسيطر على مسلسلات رمضان 2025

الأكثر قراءة

آخر مستجدات أزمة سد النهضة وموقف مصر من تعنت إثيوبيا

فقد عينه، تقارير تكشف تفاصيل إصابة السفير الإيراني لدى لبنان في تفجيرات البيجر

بعد انفجارها في لبنان، جولد أبولو تكشف تفاصيل جديدة بشأن الشركة المصنعة لأجهزة «بيجر»

سعر الدولار أمام الجنيه المصرى صباح اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

برسائل نصية، معلومات جديدة عن طريقة تفجير البيجر في لبنان

وزير الداخلية يقرر ترحيل سودانى الجنسية لخارج البلاد

أخبار مصر.. زيادة جديدة في سعر أسطوانات البوتاجاز.. خسوف جزئي للقمر.. الحكومة تسقط في اختبار الدواء.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين نحو البحر.. ومواعيد مباريات اليوم

الحبس سنة لفتاة بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في مدينة نصر

ads

منوعات

المزيد

نقوش غامضة على جدران قلعة تشيم التركية حيرت العلماء

جدل في لبنان بسبب منع مناقشة رسالة ماجستير عن المثليين

ناميبيا، مصرع 4 أطفال علقوا في ثلاجة

أخيرا، المنظمة العالمية للأرصاد تعلن بدء تعافي طبقة الأوزون من الثقب الشهير

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الأربعاء 18- 09- 2024 في الأسواق

السكة الحديد تعلن إيقاف تشغيل هذه القطارات

قبل التقديم، تعرف على حدود أقساط تمويل شقق سكن كل المصريين

كل ما تريد معرفته عن خدمات إنستاباي

المزيد

انفوجراف

50 جنيها زيادة.. أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى العهن، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 9 من سورة المعارج

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 18-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية