5 طرق لفحص السيارات المستعملة قبل اقتنائها

السيارات المستعملة، يتجه الكثير ممن يرغبون في اقتناء السيارات إلى سوق السيارات المستعملة، بعد ارتفاع أسعار الموديلات الجديدة وتعثر الوصول إلى كثير من السيارات التي يريد المستهلك اقتناءها لعدم ملائمة أسعارها، لذا أصبح السوق المستعمل بديلا لتحقيق حلم الاقتناء.

طرق الفحص الميكانيكي للسيارات المستعملة

ويجب علي المستهلكين في حالة اقتناء السيارات المستعملة، إجراء العديد من الصيانات الميكانيكية والكهرباء قبل اقتناء السيارة، ونرصدها في التقرير التالي:-

افحص السيارة من جميع الجوانب بحثًا عن علامات الصدمات أو الخدوش.

حالة الإطارات

قد تعطي مؤشرًا على مدى استخدام السيارة. كما يجب التحقق من حالة المصابيح والزجاج والمرايا.

الفحص الداخلي

تحقق من حالة المقاعد، الأزرار، والتشطيبات الداخلية. تأكد من عمل جميع الأجهزة الكهربائية مثل نظام التكييف، الراديو، والنوافذ الكهربائية. تأكد أيضًا من عدم وجود روائح غير طبيعية داخل السيارة.

فحص المحرك والميكانيكا

قم بفحص المحرك للتأكد من عدم وجود تسريبات للزيوت أو السوائل.

استمع إلى أي أصوات غير طبيعية قد تشير إلى مشاكل ميكانيكية. تحقق من مستوى زيت المحرك وسوائل التبريد، وتأكد من عدم وجود علامات على تآكل أجزاء المحرك.

فحص نظام الفرامل

تأكد من حالة نظام الفرامل، بما في ذلك الأقراص والوسائد تحقق من أداء المكابح أثناء القيادة، وتأكد من عدم وجود أي اهتزازات أو أصوات غير عادية.

جرب القيادة

قم بجولة قيادة للتحقق من أداء السيارة على الطريق لاحظ استجابة السيارة للتوجيه، تسارعها، وثباتها. تأكد من عدم وجود اهتزازات أو ضوضاء غير طبيعية أثناء القيادة.

التحقق من الأداء

تأكد من أداء نظام التعليق، والتأكد من عدم وجود أي اهتزازات غير مريحة أو مشاكل في القيادة.

تأكد من وجود جميع الوثائق اللازمة مثل شهادة التسجيل، تقارير الفحص الدوري، وإثباتات الصيانة. تحقق من صحة بيانات السيارة في الوثائق واطمئن إلى تطابقها مع السيارة نفسها.