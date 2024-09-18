إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي في سوهاج

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق المنشأة الصحراوي الغربي، ونقل مرفق الإسعاف المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت الجهات الأمنية بمديرية أمن سوهاج بالواقعة

مديرية أمن سوهاج تتلقى إخطارا بانقلاب سيارة ووجود مصابين

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد تلقى غرفة عمليات المرور برئاسة العميد محمد عبدالعزيز مدير الإدارة العامة للمرور بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل ووجود مصابين على طريق الصحراوى، الغربي للمنشأة.

على الفور انتقل رجال المرور مدعومين بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو كمال ع م ب- سن 58 سائق ومقيم أسيوط بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الأمامي الأيمن مما أدي إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانحرافها وانقلابها علي جانب الطريق

اختلال عجلة القيادة وراء الحادث

وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة مما أدى إلى انقلابها نجم عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة " سحجات متفرقة بالجسم " ونجله أحمد سن 16 طالب جروح وكدمات متفرقة بالجسم "و مستقل السيارة علاء الدين أ م - سن 20 طالب " اشتباه نزيف بالمخ " ومقيمان بذات العنوان وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة حيث افاد قائد السيارة والمصاب الثاني بمضمون ما سبق ونفيا الشبهة الجنائية تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات