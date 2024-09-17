الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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محافظات

إصابة 11 شخصا بحادث إنقلاب سيارة بملوي في المنيا

مستشفي ملوي التخصصي،
مستشفي ملوي التخصصي، فيتو

أصيب 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار بنطاق محافظة المنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام مصنع السكر بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 11 شخصا تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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