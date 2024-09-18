الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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إصابة طالب بطلق ناري في مشاجرة بسوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

أصيب طالب دائرة مركز جرجا بطلق ناري فى قدمه اليمنى إثر مشاجرة بسبب خلافات الجيرة حيث تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم ونقل المصاب لمستشفى جرجا المركزى لتلقى العلاج وأخطرت النيابة التحقيقات 


مدير الأمن يتلقى إخطارا بنشوب مشاجرة دائرة مركز جرجا 


تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه يفيد تلقيه من وحدة مباحث مركز جرجا بنشوب مشاجرة حيث تمكنت القوة الأمنية من ضبط طرفيها وبحوزة الطرف الثاني  السلاح المستخدم

أفادت التحريات أن طرفيها كل من  " طرف أول " محمد م ع م- سن 20 طالب  مصابًا " طلق ناري بالقدم اليمني " وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي " طرف ثان " أحمد ح ع ح ا- سن 37 عامل والطرفان مقيمان بذات الناحية 


التحقيقات تكشف خلافات الجيرة ولهو الأطفال سبب المشاجرة 


وخلال التحقيقات تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الطرف الثاني بإحداث إصابة الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

 

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مشاجرة بالاعيرة النارية اصابة طالب بطلق نارى بسبب خلافات الجيرة مدير أمن سوهاج اللواء صبرى عزب

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