قبل التقديم، تعرف على قيمة دعمك في شقق الإسكان الاجتماعي

تجهز وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري لطرح الإعلان الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي - شقق سكن كل المصريين للمواطنين محدودي الدخل، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل.

والشقق كاملة التشطيب بنظام التمويل العقاري وبفائدة مخفضة تصل لحوالي 7 % ومن المقرر أن يضم الطرح 60 ألف شقة بعدد من المدن الجديدة والمحافظات.

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان قيمة الدعم المقدم من الصندوق للمواطنين المستفيدين بشقق الاسكان الاجتماعي أو سكن كل المصريين لمحدودي الدخل.

وأكد الصندوق على أن يتم تقديم دعم نقدي مباشر يحصل عليه المواطن المستفيد بالمشروع في صورة خصم من ثمن وحدته السكنية، ودعم تدريجي يصل حتى 60 ألف جنيه.

كما يتم تقديم دعم غير مباشر يتمثل في دعم عائد أو أسعار الفائدة على التمويل العقاري، وقيمة الانتفاع بالأرض، ودعم نصيب الفرد من توصيل المرافق العامة للوحدة السكنية، وبذلك تصل قيمة الدعم بـ 40-50% من ثمن الوحدة السكنية.