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ثقافة وفنون

صناع مسلسل ديبو يحتفلون بعيد ميلاد الطفلة ريما مصطفى

ريما مصطفى، فيتو
ريما مصطفى، فيتو

احتفل صناع مسلسل ديبو بعيد ميلاد الطفلة ريما مصطفى إحدى بطلات العمل الذي انطلق مؤخرا.

وشارك في الاحتفال الذي تم أثناء تصوير المسلسل الفنان محمد محمود والفنانة سارة الشامي ومخرج العمل أحمد عبد الوهاب.

وكان مسلسل ديبو للفنان محمد أنور قد تصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة يانجو بلاي وذلك بعد انطلاقه مؤخرا.

ومسلسل ديبو يعرض حصريا على منصة يانجو بلاي.

مسلسل ديبو

يشار إلى أن مسلسل "ديبو"، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.

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أحمد عبد الوهاب أحمد عبد الحميد الفنان محمد محمود الفنانة سارة الشامي ايمان السيد سارة الشامي مسلسل ديبو ريما مصطفى

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