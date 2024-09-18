خريطة التلاوات المجودة بإذاعة القرآن الكريم اليوم الأربعاء

تذخر خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها، اليوم الأربعاء، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة المجودة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورة الإنسان 5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة الإسراء 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ / محمد الليثى وما تيسر من سور النجم والقمر والزلزلة 30ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ /محمد الصيفى وما تيسر من سورة الأعراف 15 ق

51: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / يوسف قاسم وما تيسر من سورة غافر 15ق

16: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة الصافات 15ق

54: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / محمد عطية حسب وما تيسر من سورة الرعد 30ق

09: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / عواد على سليمان وماتيسر من سورة يوسف 15ق

49: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ /محمد السيد ضيف وما تيسر من سورة الإنسان 15ق

44: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / حمدى الزامل وما تيسر من سورة طه 15ق

18:15 (قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ / أبو العينين شعيشع وما تيسر من سورة الرعد 5ق

20:19 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /أحمد الرزيقى وما تيسر من سورة آل عمران 30ق

20:59 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سور الحشر والطارق والبلد 15ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة النور 42ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمد عبد العزيز حصان وما تيسر من سورتى الأحقاف/ محمد 44ق

03:47 (بعد منتصف الليل) للشيخ /مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى القصص/ القدر 40ق