وزير الأوقاف عن المولد النبوي: الرسول جاء بالعمران ونهى عن الفساد (فيديو)

هنأ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المسلمين بذكرى المولد النبوي الشريف قائلا:“يشرفني أن أتقدم إلى حضراتكم جميعا وإلى شعب مصر العظيم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، وإلى الإنسانية كلها بأطيب التهاني بالمولد النبوي الشريف المعظم، داعيا المولى جل جلاله أن يعيده علينا وعلى حضراتكم بكل الخير واليمن والسرور”.

احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف

وأضاف “الأزهري” خلال كلمته في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم ميلاد النبي المصطفى، النبي المصطفى المرفوع الحبيب المتحبب المختار، لا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح ويغفر، رحيما بالمؤمنين يبكي للبهيمة المثقلة، ويبكي لليتيم في حجر الأرملة، ليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب في الأسواق، ولا متزين بالفحش، ولا قوال للخنا، لو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته، ولو يمشي على القصب الرعراع، يعني اليابس، لم يسمع من تحت قدميه بعثه الله مبشرا ونذيرا فسدده الله بكل جميل، ووهب له كل خلق كريم، وجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة معقوله، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمغفرة والمعروف خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه.



وتابع: لقد جاء صلى الله عليه وسلم بالعمران، ونهى نهيا شديدا عن الفساد في الأرض وإهلاك الحرث والنسل، وأمر أصحابه بالحرف والمهن وحضهم على ذلك، فأحصى العلماء عدد المهن التي وجدت في زمنه الشريف فزادت على م ئتي مهنة، وهو صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بإتقان تلك المهن وتجويدها وتحسينها، حتى تفتح أبواب الأرزاق، وتعمر البيوت، وننأى عن الفقر ويحصل الرخاء".

احتفالية المولد النبوي

وتقام الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور عدد كبير من كبار رجال الدولة والقيادات الدينية ولفيف من مختلف فئات الشعب وعدد من علماء الأزهر والأوقاف ومجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتشهد الاحتفالية تكريم عدد من العلماء الذين أفنوا حياتهم في العلم والدعوة ونشر صحيح الدين.

نشر أسماء المكرمين خلال احتفالية من داخل مصر

الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية السابق.

الدكتور هشام عبدالعزيز - رئيس مجموعة عمل الاتصال السياسى بديوان عام وزارة الأوقاف.

المهندس مجدي أبوعيد - رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية السابق.

الشيخ سامي الشعراوي - نجل الداعية الشيخ محمد متولي الشعراوي.

الشيخ منصور الرفاعي عبيد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.

الواعظة فاطمة عنتر.

من خارج مصر وزير الأوقاف الصومالي.

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