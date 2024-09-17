رئيس "إسكان النواب" يكشف القيمة المالية لصفقة رأس بناس (فيديو)

رأس بناس، قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إن رأس بناس بمثابة قطعة من الجنة من فرط جمالها، وهي شبه جزيرة ومساحتها تصل إلى 200 مليون متر مربع وهي أكبر من رأس الحكمة.

جمال شبه جزيرة رأس بناس

وتابع خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "رأس بناس تتميز بجمال بحرها وشعابها المرجانية وتقع شمال شلاتين، وجنوب مرسى علم ووادي الجمل وسفاجا، والأجواء بها ليست حارة طوال العام لأن بها رياح لطيفة.

مشروع سياحي في رأس بناس

وأضاف: شبه جزيرة رأس بناس تصلح لأن تكون مشروعا سياحيا ممتازا، ويمكن الاستفادة منها بعد نجاح صفقة رأس الحكمة التي حصلت من خلالها الدولة على 35 مليار دولار.

القيمة المالية المتوقعة من صفقة رأس بناس

وأكد: يتردد أن الدولة ستتعامل بالجنيه المصري في صفقة رأس بناس كنوع من أنواع تدعيم العملة المحلية، ومقدر حتى الآن عقد الصفقة بقيمة 2 تريليون جنيه وهذا أكثر مما دفع في رأس الحكمة الذي دفع فيها تريليون و750 مليار جنيه.

مشروعات متنوعة في منطقة رأس بناس

وتابع: تم الاتفاق على الخطوط العريضة بشأن صفقة رأس بناس ولن تتحول لمشروع سياحي فقط ولكن سيكون بها أنشطة متعددة وكثير مثل رأس الحكمة.