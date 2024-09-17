وزير السياحة والآثار: افتتاح تجريبي للمتحف المصري الكبير باستثناء قاعة توت عنخ آمون

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الوزارة ستقوم بافتتاح تجريبي لقاعات المتحف المصري الكبير، باستثناء قاعات الملك توت عنخ آمون لتجربة دخول الزائرين وعمل الأجهزة الموجودة بالمتحف، وهو لا يعني أن المتحف افتُتح بشكل رسمي، مشيرا إلى أن الافتتاح الرسمي سيتم بحضور رسمي من القيادة السياسية وحضور عالمي.

مهام قطاعات وزارة السياحة والآثار

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن وزارة السياحة والآثار تختص بتطوير كافة القطاعات، وأشكال وأنماط السياحة المختلفة الموجودة في مصر، فضلا عن تطوير البنية التحتية لقطاع السياحة.

وأشار وزير السياحة والآثار إلى أن شركات السياحة هي المسئولة عن تسويق تلك المنتجات خاصة أن السياحة قائمة بشكل أساسي على القطاع الخاص، والوزارة تعمل لتذليل كافة العقبات التي تواجه التسويق السياحي في الدول المختلفة من خلال العلاقات الدبلوماسية للدولة المصرية مع دول العالم الخارجي، فضلا عن الدور الرقابي للوزارة في تقديم الخدمات السياحية الممكنة.

المعارض الخارجية للآثار

وأوضح شريف فتحي أن الوزارة تستهدف التوسع في المعارض الخارجية للآثار في بعض الدول الخارجية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتعظيم الاستثمارات المباشرة من الآثار المصرية، وذلك بما يحافظ على الآثار المصرية ويجذب عائدا ماديًّا من القطاع.