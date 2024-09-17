البايرن يضرب دينامو زغرب بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

تقدم فريق بايرن ميونيخ بثلاثية دون رد أمام دينامو زغرب الكرواتي، في اللقاء الذي يقام على ملعب “أليانز أرينا” ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الأول عن طريق هاري كين في الدقيقة 19 من ضربة جزاء.

🚨 هدف بايرن ميونيخ الاول هاري كين 🤯🔥🔥pic.twitter.com/8Ntt7KaqzQ — KinG £ (@xKGx__) September 17, 2024

بينما أحرز رفايير جيريرو الثاني في الدقيقة 33.

🚨 هدف بايرن ميونيخ الثاني غيريرو عالمي 🤯🔥pic.twitter.com/iDxBS6BVYB — KinG £ (@xKGx__) September 17, 2024

بينما جاء الهدف الثالث عن طريق مايكل اوليز في الدقيقة 38.

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بايرن ميونيخ يضرب بهدف ثالث في شوط واحد



هدف ثالث عن طريق اوليسي ❤️🔥

pic.twitter.com/2puVkCSp9v — عمرو (@bt3) September 17, 2024

تشكيل بايرن ميونيخ أمام دينامو زغرب

أعلن البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ أمام دينامو زغرب الكرواتي، في اللقاء الذي يقام على ملعب “أليانز أرينا” ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مباراة بايرن ميونيخ ودينامو زغرب



ويسعى فريق بايرن ميونيخ تحت قيادة مدربه الجديد فينسنت كومباني، للفوز على فريق دينامو زغرب في مباراة اليوم.



وحقق المدير الفني البلجيكي فينسنت كومباني انطلاقة قوية مع فريق بارين ميونيخ، حيث قاد الفريق البافاري لتحقيق الفوز في المباريات الثلاث الذي خاضهم في بطولة الدوري الألماني، كما تخطى بالفريق البافاري من الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، تغييرات هامة، حيث يشارك 36 فريقًا بنظام مجموعة واحدة، يخوض فيها كل فريق ثماني مباريات مع ثماني فرق مختلفة، ويصعد من تلك الفرق 8 فقط مباشرة إلى الدور ثُمن النهائي، فيما يتنافس الفرق الـ16 التالية للتأهل لدور الثُمن النهائي.