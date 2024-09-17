البايرن يضرب دينامو زغرب بثلاثية في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا (فيديو)
تقدم فريق بايرن ميونيخ بثلاثية دون رد أمام دينامو زغرب الكرواتي، في اللقاء الذي يقام على ملعب “أليانز أرينا” ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاء الهدف الأول عن طريق هاري كين في الدقيقة 19 من ضربة جزاء.
بينما أحرز رفايير جيريرو الثاني في الدقيقة 33.
بينما جاء الهدف الثالث عن طريق مايكل اوليز في الدقيقة 38.
تشكيل بايرن ميونيخ أمام دينامو زغرب
أعلن البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ أمام دينامو زغرب الكرواتي، في اللقاء الذي يقام على ملعب “أليانز أرينا” ضمن منافسات الجولة الأولى من منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.
تشكيل مباراة بايرن ميونيخ ودينامو زغرب
ويسعى فريق بايرن ميونيخ تحت قيادة مدربه الجديد فينسنت كومباني، للفوز على فريق دينامو زغرب في مباراة اليوم.
وحقق المدير الفني البلجيكي فينسنت كومباني انطلاقة قوية مع فريق بارين ميونيخ، حيث قاد الفريق البافاري لتحقيق الفوز في المباريات الثلاث الذي خاضهم في بطولة الدوري الألماني، كما تخطى بالفريق البافاري من الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا.
وتشهد النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، تغييرات هامة، حيث يشارك 36 فريقًا بنظام مجموعة واحدة، يخوض فيها كل فريق ثماني مباريات مع ثماني فرق مختلفة، ويصعد من تلك الفرق 8 فقط مباشرة إلى الدور ثُمن النهائي، فيما يتنافس الفرق الـ16 التالية للتأهل لدور الثُمن النهائي.
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