شقيق زوجة ضحية أحمد فتوح يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات التصالح (فيديو)

كشف محمد شقيق زوجة ضحية أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، حقيقة قبول أسرة الضحية الدية الشرعية والتصالح مع فتوح، بعد إخلاء سبيله وانتظامه في تدريبات الفارس الأبيض.

هل هناك مفاوضات للتصالح مع أحمد فتوح؟

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": لا توجد أي مفاوضات مع اللاعب أحمد فتوح لقبول الدية الشرعية.

وأضاف: لم يتواصل أحد مع الأسرة بشأن دفع الدية الشرعية من قبل أحمد فتوح أو من يمثله، وزوجة الضحية وبناته في حالة نفسية سيئة للغاية.

وفد نادي الزمالك

ولفت إلى أن الوفد الوحيد الذي قدم من نادي الزمالك يتقدمه نائب الرئيس وعبد الواحد السيد وشيكابالا وعدد من اللاعبين جاءوا منذ فترة لتقديم واجب العزاء فقط ، ولم يفتحوا باب التفاوض بشأن دفع الدية الشرعية.

حقيقة طلب ملايين الجنيهات من أحمد فتوح للتصالح

وتابع: طلبت من نائب رئيس نادي الزمالك وعبد الواحد السيد تكذيب ما يثار ويشاع بشأن طلب الأسرة ملايين الجنيهات مقابل التصالح مع أحمد فتوح، وبالفعل تم نشر خبر على قناة النادي بشأن ذلك.