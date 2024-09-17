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أخبار مصر

مد معرض "بازار القاهرة" لمدة أسبوعين بسبب زيادة الإقبال

محافظة القاهرة، فيتو
محافظة القاهرة، فيتو
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أكد إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن معرض "بازار القاهرة" تمت إقامته تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتكثيف المعارض التى توفر احتياجاتهم بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس والجامعات.

مد معرض "بازار القاهرة" لمدة اسبوعين بسبب زيادة الإقبال

جاء ذلك خلال تفقد محافظ القاهرة لمعرض "بازار القاهرة " بمجمع السوق الحضارى بالحى العاشر بمدينة نصر والذى تم فتحه للجمهور أمس.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه نظرًا لإقبال المواطنين الكثيف على المعرض للاستفادة من الخصومات الموجودة به تم زيادة مدة اقامته لأسبوعين بدلًا من أسبوع واحد كما كان مقررًا من قبل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض مقام على مساحة ١٥٠٠ م٢ بالسوق الملاصق لموقف زهراء مدينة نصر بالحى العاشر حتى يسهل وصول المواطنين إليه،ويضم الملابس والأحذية، والشنط لتلبية احتياجات طلبة الجامعات، ومستلزمات المدارس، والأدوات المكتبية، والزي المدرسى بأسعار مناسبة، وتخفيضات تصل إلى أكثر من٣٠%.

ويشارك في المعرض ١٥٠ عارض، وعارضة، بالإضافة إلى المنتجات اليدوية لأهالي الأسمرات، وعزبة خيرالله، وجهاز شباب الخريجين، والمشروعات الصغيرة.

ويضم "بازار القاهرة" معرضًا للحرف اليدوية (الفخار، الخزف، والمكرمية، والكروشيه، والسجاد، وغيرها)، ومنتجات وزارة الزراعة، والمعرض فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث يتم إقامة حفلات ترفيهية به بالإضافة للتخفيضات،  كما توجد عربات لبيع الأطعمة والمشروبات بأسعار مخفضة.

وعلى هامش المعرض تنظم وزارة الصحة حملة ضمن مبادرة ١٠٠ مليون صحة للكشف بالمجان عن السكر، والضغط، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، والدهون الثلاثية،  وتنظيم الأسرة. 

 

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