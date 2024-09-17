رغم تلقيه 15 عرضا، سر رفض جمال بلماضي العودة للتدريب حاليا

كشفت تقارير صحفية سر رفض جمال بلماضي، المدير الفني السابق لمنتخب الجزائر، العودة للتدريب حاليا، منذ رحيله عن تدريب محاربي الصحراء في يناير الماضي، عقب الخروج من الدور الأول لنهائيات أمم أفريقيا 2023.

وكشف موقع "fennecfootball" نقلا عن الصحفي الجزائري بوطمين، المقرب من بلماضي، بأن الفترة الماضية شهدت تلقي المدرب الكثير من العروض، وصلت إلى 15 عرضا منذ إقالته من تدريب المنتخب الجزائري، إلا أنه يرفضها.

وأضاف الصحفي الجزائري: "ما أعرفه بالتأكيد هو أن جمال بلماضي تلقى 15 عرضا لتدريب أندية ومنتخبات في أوروبا وآسيا وأفريقيا، وكذلك في دول عربية مثل المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، وقد تأكدت من بعض الأندية أنها تنتظر بالفعل رد المدرب، ومع ذلك، فقد فضل الابتعاد لسببين، للاعتناء بوالده المريض، وفقا لمعلوماتي، ويسافر بلماضي بين الدوحة وباريس للاطمئنان على صحة والده، الذي تربطه به علاقة وثيقة، كما هو الحال بين أي أب وابنه".

اقرا ايضا: آخرهم بلماضي، مجموعات كأس أمم إفريقيا تطيح بـ 5 مدربين

وأضاف: "كما أن بلماضي قرر أن يأخذ قسطًا من الراحة بعد خمس سنوات من العمل الشاق والمعاملة التي تلقاها عند نهاية عقده، إلى جانب الأكاذيب والذم والافتراء التي أثرت على معنوياته".

واختتم: "من المؤكد أن جمال بلماضي سيعود إلى مهنته التي يحبها، والتي حقق فيها نجاحات كبيرة".

مشوار جمال بلماضي مع منتخب الجزائر

وتولى بلماضي مهمة تدريب منتخب الجزائر في عام 2018، وأسهم في فوز "محاربي الصحراء" بلقب أمم أفريقيا 2019.

في المقابل، فشل في قيادة منتخب الجزائر للتأهل إلى الدور الثاني في نهائيات أمم أفريقيا 2021 و2023، بجانب الترشح لنهائيات كأس العالم 2022.

وأقيل بلماضي بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.

وتولى بلماضي تدريب الجزائر بداية من أغسطس 2018 وقاد محاربي الصحراء للفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ بلاد وفشل بلماضي في قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد الكاميرون في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية.

وإجمالا قاد بلماضي منتخب الجزائر في 67 مباراة فاز في 43 لقاء وتعادل في 17 مرة وهُزم سبع مرات وسجل منتخب الجزائر مع بلماضي 142 هدفا واستقبل 53 آخرين.