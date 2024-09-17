الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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حوادث

النيابة تأمر بضبط وإحضار المتهم بقطع أذن شاب طالبه بعدم بيع المخدرات

التحقيق في الواقعة،
التحقيق في الواقعة، فيتو

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة في اتهام عاطل بقطع أذن شاب طلب منه عدم بيع المخدرات أمام منزله.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب بعد ارتكاب الجريمة.

وكشفت التحقيقات نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وعاطل يدعى محمد.ب وشهرته "سمكة"، بسبب قيام الأول بمحاولة منع الأخير من بيع المواد المخدرة أمام منزله، وتطور الأمر وقام المتهم بإشهار سلاح أبيض والتعدي بالضرب علي المجني عليه وإحداث إصابته.

 

إصابة شاب بقطع في الأذن بالجيزة 

 

وردت إشارة من مستشفي الهرم، لضباط مباحث قسم شرطة الطالبية، مفادها استقبال شاب يبلغ من العمر، 19 سنة، مصاب بجرح قطعي في الأذن جراء الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

 

وتكثف مباحث القسم من جهودها لضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15307 لسنة 2024 وتباشر النيابة التحقيقات.

 

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