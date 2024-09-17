دوري أبطال أوروبا، يوفنتوس يتقدم على إيندهوفن بثنائية بالشوط الأول
دوري أبطال أوروبا، تقدم يوفنتوس الإيطالي على إيندهوفن الهولندي بهدفين دون رد، في الشوط الأول من مباراة الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن مباريات الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.
وسجل ثنائية يوفنتوس ييلدير وماكيني بالشوط الأول
https://x.com/sterlstopvb/status/1836091090161573969
و أعلن تياجو موتا، مدرب يوفنتوس، تشكيل فريقه لموجهة آيندهوفن، اليوم الثلاثاء.
ويقود هجوم يوفنتوس في مباراة اليوم، الصربي دوسان فلاهوفيتش، ومن خلفه الثلاثي، كينان يلدز ونيكولاس جونزاليس وتيون كوبمينرس.
تشكيل يوفنتوس ضد إيندهوفن
دي جريجوريو - كامبياسو - بريمير - جاتي - كالولو - لوكاتيلي - ماكيني - يلدز - كوبمينرس - جونزاليس - فلاهوفيتش.
تشكيل آيندهوفن ضد يوفنتوس
درومل - دامس - بوسكاجلي - فلامنجو - ليديزما - فيرمان - تيل - شوتين - تيلمان - باكايوكو - دي يونج.
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