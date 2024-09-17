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رئيس منطقة الإسكندرية يشارك في البرنامج التثقيفي «معالم المنهج الأزهري»

البرنامج التثقيفي
البرنامج التثقيفي «معالم المنهج الأزهري»

شارك  الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، في البرنامج التدريبي التثقيفي العقائدي المكثف «معالم المنهج الأزهري»، والذي أطلقه قطاع المعاهد الأزهرية، بالتعاون مع مركز الإمام الأشعري، لمعلمي العلوم الشرعية بمنطقة الإسكندرية الأزهرية؛ والذي يهدف إلى ترسيخ المفاهيم الصحيحة حول معالم المنهج الأزهري، وتزويد المعلمين بالمهارات اللازمة للرد على التحديات الفكرية المعاصرة، مثل الإلحاد والتعددية المذهبية.

 

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وشمل البرنامج اليوم محاور عدة، منها منهجية الرد على الإلحاد، حيث قدم الأستاذ الدكتور محمد يسري جعفر، عضو مجلس أمناء مركز الإمام الأشعري بمشيخة الأزهر آليات علمية ومنطقية للتعامل مع الشكوك والأسئلة التي يطرحها الملحدون، كما تناول  الدكتور جميل تعيلب وكيل كلية أصول الدين بالقاهرة التعددية المذهبية من حيث التعريف بها وأسس التعايش السلمي بين مختلف المذاهب الإسلامية.

وأكد الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، أن هذا البرنامج يأتي تنفيذًا لتوجيهات  الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، لتطوير الكفاءات التدريسية لمعلمي العلوم الشرعية، وتعزيز الوعي الديني لدى الطلاب، ودعم دور الأزهر في الحفاظ على الهوية الوطنية.

وأفاد الدكتور شريف سميح، مدير التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، أن التدريب تم في محافظتي القاهرة والجيزة، وتلتهم منطقة الإسكندرية، وأن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، على الارتقاء بالكفاءة المهنية لمعلميه، وتلبية للاحتياجات التدريبية الفعلية.

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الاسكندرية الازهرية المعاهد الأزهرية

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