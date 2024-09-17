إطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية" بالبحيرة

شهدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بدء انطلاق المشروع “بداية جديدة لبناء الإنسان” بمحافظة البحيرة، وذلك بالتزامن مع إطلاق المشروع بجميع محافظات الجمهورية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ضوء توجيهاته بإطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية، والذى يهدف إلى ضمان استفادة المواطنين من جميع موارد الدولة بعدالة وفاعلية، بما يعزز من قدرتهم على المساهمة في بناء مجتمع أكثر تطورًا.

تحسين جودة حياة المواطنين في كافة المجالات

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بالجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية في تنفيذ هذا المشروع الطموح، مؤكدة على أهمية دوره في تحسين جودة حياة المواطنين في كافة المجالات، من صحة وتعليم وثقافة ورياضة، وتوفير فرص العمل المناسبة.

مشاركة فعالة من المجتمع المدني والقطاع الخاص

وأشارت إلى أن المشروع القومي (بداية) يمثل نتاجًا للعمل الجماعي المشترك بين كافة الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب مشاركة فعالة من المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما يركز المشروع على إعداد برنامج عمل شامل يهدف إلى تنمية الإنسان المصري وترسيخ هويته الثقافية والوطنية، بحيث يشعر المواطن بالمردود الإيجابي خلال فترة زمنية قصيرة.

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