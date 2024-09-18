الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن خدمات إنستاباي

تطبيق إنستاباي
تطبيق إنستاباي

تقدم شبكة المدفوعات اللحظية “إنستاباي” التي تم إقرار العمل بها في العديد من البنوك خدمات عديدة.

وتشمل قائمة الخدمات المصرفية المتاح تقديمها من خلال البنوك لعملائها عبر استخدام شبكة المدفوعات اللحظية ما يلي: 

1- تسجيل العملاء من خلال تطبيقات مقدمي خدمات الدفع 

وتشمل ما يلي..

أ- إنشاء عنوان دفع لحظي لكل حساب (Instant Payment Address - IPA).

ب- ربط رقم الهاتف المحمول  بعنوان الدفع اللحظي (Mobile Number)

.(Mapped to IPA

 

ج- تفعيل الحسابات على شبكة المدفوعات اللحظية وتعيين الرقم السري للحساب

 

 2- المعاملات المالية

أ- تحويل الأموال

ب-عمليات الشراء

 

3- المعاملات غير المالية

أ-الاستعلام عن الرصيد.

ب- كشف الحساب المختصر.

ج- تعيين رقم سري (IPN PIN) لكل حساب مصرفي مسجل

في مارس من العام 2022 أعلن البنك المركزي المصري، عن الإطلاق الرسمي للمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي InstaPay"" لعملاء القطاع المصرفي.

4- خدمة دفع فواتير الكهرباء والغاز والمياه وسداد وشحن فواتير الاتصالات والإنترنت لشركات المحمول،

تطبيق إنستا باي 

وجاء ذلك بما يتيح إجراء المعاملات المالية إلكترونيًا بشكل لحظي، وهذا في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في التطور الرقمي.

وتتزايد حاليا وباستمرار اعداد البنوك المشتركة في تقديم خدمة إنستاباي وتضم القائمة الكثير من البنوك.

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