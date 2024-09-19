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الإسكان تطرح أراضى حق انتفاع بالعاشر من رمضان

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح قطع الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة وفقا لآلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة العاشر من رمضان أرض حق انتفاع بنشاط زراعي بمساحة 3221 مترا، وأرض مخازن بمساحة 1593 مترا بسعر 3400 جنيه، وأرض ورش بمساحة 1524 مترا بسعر 2400 جنيه، وأرض طبي بمساحة 2059 مترا بسعر 7370 جنيها.

وتطرح بمدينة المنيا الجديدة أرض تجاري سكني بمساحة 15960 مترا بسعر 7645 جنيها، وأرض تجاري سكني بمساحة 2026 مترا بسعر 7020 جنيه، وأرض فندق بمساحة 26418 مترا بسعر 4265 جنيها، وأرض تعليمي بمساحة 7500 متر بسعر 7525 جنيها. 

كما تطرح بمدينة ملوي الجديدة أرض عمراني متكامل بمساحة 73000 متر بسعر 1395 جنيها وأرض تعليمي بمساحة 15750 مترا بسعر 5017 جنيها.

وبمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط  أرض بنشاط عمراني متكامل بمساحة 37387 مترًا بسعر 2600 جنيه وأرض تجاري إداري بمساحة 1501 متر بسعر 3890 جنيهًا وأرض طبي بمساحة 3560 مترًا بسعر 2535 جنيهًا. 

وأعلنت وزارة الإسكان تفاصيل طرح جديد للوحدات التجارية والخدمية للبيع بالمزاد.

وتطرح بمدينة القاهرة الجديدة، 14 محلًّا تجاريًّا وصيدليتين بالسوق التجارية بكل من مشروع ("جنة " / دار مصر"الأندلس" المرحلة الثانية) بالمدينة، للبيع بالمزاد العلنى بجلسة يوم الإثنين الموافق 16 /9 /2024.

ويتم طلب كراسات الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية القاهرة الجديدة وأنه يمكن للراغبين في دخول المزادين المعاينة على الطبيعة للمحال والصيدليات والوحدات في مواعيد العمل الرسمية للجهازين.

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الإسكان تطرح أراضى حق انتفاع بالعاشر من رمضان

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