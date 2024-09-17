مدير" تعليم دمياط' يتفقد مدرسة فتحي عباس بالنوادريه

تفقد اليوم "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استعدادات مدرسة فتحي عباس الابتدائية بالنوادريه تفتيش السرو التابعة لإدارة الروضة التعليمية لبداية العام الدراسي الجديد، بحضور م. عصام عمر رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة ووائل الموجي مدير إدارة الروضة التعليمية.

وكيل الوزارة يختبر التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب.

وتفقد " وكيل الوزارة" عدد من فصول المدرسة التي حضر بها تلاميذ الصفوف الأولى مرحبًا بهم واختبرهم في القراءة والكتابة والحساب.

واشاد "وكيل الوزارة" باستقبال إدارة المدرسة وهيئة التدريس للتلاميذ بالبلونات والأعلام والأغاني الوطنية وقيامهم بتسليم الكتب المدرسية لهم.

" وكيل الوزارة" يتفقد عدد من فصول مدرسة عباس فتحي

محمد رمضان يتابع الكثافات الطلابية بالفصول وعجز المعلمين

وعلي جانب آخر، تابع وكيل الوزارة الكثافات الطلابية بالفصول وعجز المعلمين مؤكدا أن " لا حصة بدون معلم " كما شدد علي حسن التعامل مع الطلاب وأولياء الأمور وإزالة الحاجز النفسي لتلاميذ الصفوف الأولى وابتكار طرق جديدة مع ممارسة الأنشطة اللاصفيه لجذب التلاميذ للمدرسة.