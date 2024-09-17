الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير" تعليم دمياط' يتفقد مدرسة فتحي عباس بالنوادريه

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

تفقد اليوم   "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، استعدادات مدرسة فتحي عباس الابتدائية بالنوادريه تفتيش السرو التابعة لإدارة الروضة التعليمية لبداية العام الدراسي الجديد، بحضور م. عصام عمر رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة ووائل الموجي مدير إدارة الروضة التعليمية.

وكيل الوزارة يختبر التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب.

 

وتفقد " وكيل الوزارة" عدد من فصول المدرسة التي حضر بها تلاميذ الصفوف الأولى مرحبًا بهم واختبرهم في القراءة والكتابة والحساب.

واشاد "وكيل الوزارة" باستقبال إدارة المدرسة وهيئة التدريس للتلاميذ بالبلونات والأعلام والأغاني الوطنية وقيامهم بتسليم الكتب المدرسية لهم.

" وكيل الوزارة" يتفقد  عدد من فصول مدرسة عباس فتحي

محمد رمضان يتابع الكثافات الطلابية بالفصول وعجز المعلمين

وعلي جانب آخر، تابع وكيل الوزارة الكثافات الطلابية بالفصول وعجز المعلمين مؤكدا أن " لا حصة بدون معلم " كما شدد علي حسن التعامل مع الطلاب وأولياء الأمور وإزالة الحاجز النفسي لتلاميذ الصفوف الأولى وابتكار طرق جديدة مع ممارسة الأنشطة اللاصفيه لجذب التلاميذ للمدرسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاستاذ محمد رمضان التربية والتعليم التعامل مع الطلاب الصفوف الاولى العام الدراسي الجديد بداية العام الدراسي الجديد دمياط مجلس الأمناء محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

مواد متعلقة

مدير تعليم دمياط يتابع انطلاق الأتوبيس الطائر لمتابعة استعدادات المدارس

حصول 63 مدرسة على شهادة اعتماد الجودة بالبحيرة

حصاد وزارة السياحة والآثار خلال أسبوع.. الموافقة على إنشاء قاعة جديدة بالمتحف القومي للحضارات.. واستقبال أولى رحلات الحج السياحي البري بالموانئ

4 وزراء يوقعون عقود تنفيذ مصنع تدوير المخلفات

لحجاج بيت الله، أهم 20 سؤال لازم تعرف إجابتهم قبل مناسك الحج؟

حجازي: تطوير التعليم ضرورة حتمية فى ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي

التموين تواجه جشع التجار بسياسة "العين الحمرا".. حملات رقابية يومية على الأسواق.. وعقوبات تصل إلى الحبس

سها جندي: مشروعات وزارة الهجرة بموازنة 24-25 بناء على توصيات مؤتمر المصريين بالخارج

الأكثر قراءة

السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

رئيس الإذاعة السابق يطالب بمنع إذاعة أغنية "قمر سيدنا النبي"

بعد إخلاء سبيله، أحمد فتوح يصل نادي الزمالك للمشاركة في مران الفريق

إحالة سفاح الغربية إلى محاكمة جنائية عاجلة بتهمة قتل 5 سيدات

أسعار الأدوات المدرسية بـ"أهلا مدارس" في فيصل، اللانش بوكس بـ 60 جنيها (صور)

أول قرار من الاهلي بعد إعلان موعد احتفالية الدوري

"دي طبيعة شغلي ومعملتش حاجة غلط"، الراقصة صوفيا تنكر اتهامها بالتحريض على الفجور

منوعات

المزيد

حيد الجزيل، قرية يمنية من القصص الخيالية فى تاريخ الشرق الأوسط

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

عاصفة مغناطيسية قوية تضرب الأرض اليوم

للذكرى، حكاية مؤثرة سعودية عانقها دب في موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

تباين أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم، والبرتقال يرتفع جنيهين

أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 17-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

أبو المكارم: 3 تحديات رئيسية تواجه الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

المزيد

انفوجراف

أرقام الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، سعيد بن زيد "بشره النبي بالجنة وضرب بسهمه في بدر"

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن الأدب مع أهل بيت النبوة وأمهات المؤمنين (فيديو)

شباب حول الرسول، أسامة بن زيد "أصغر قادة الإسلام"

المزيد
الجريدة الرسمية