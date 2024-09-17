خالد الجندي عن أستاذ بالأزهر حلل السرقة: "ده زعيم عصابة" (فيديو)

هاجم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأستاذ بكلية التربية جامعة الأزهر-لم يذكر اسمه- بعد إباحته سرقة الكهرباء والمياه والغاز، قائلا: "ده زعيم عصابة، يأمر الناس بسرقة مصر".

خالد الجندي: بعض الذين يظهرون التدين ينهون الناس عن المنكر

وقال عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "الغريب أن للأسف الشديد بعض الذين، وأنا أقول بعض، أكرر، يا رب نعرف ونقولها كده بعض، يعني ليس كلهم، بعض الذين يظهرون التدين يأمرون الناس بالمنكر وينهون عن المعروف".



وتابع: "عندك رجل أستاذ في كلية التربية جامعة الأزهر، وزعيم عصابة، يأمر الناس بسرقة الناس، يأمر الناس بسرقة مصر، يأمر الناس بسرقة البلد، والغريب، والله العظيم، شيء يجنن، أنه يقول لهم: (أنا بقول لكم اسرقوا)، يعني هو الرجل دماغه غابت خالص لدرجة أنه عارف أن اسمها سرقة، اسمها إيه؟ سرقة يعني هو، والله العظيم، لو كنت الحمد لله أن أبويا انتقل إلى الآخرة قبل ما يشوف اليوم ده، أبويا ما كانش هيصدق لو كنت بحكي له، أبويا كان يربينا على الحلال مهما كان الثمن، وكانت الحالة فقيرة جدا، كنا بالكاد نعيش، إنما كلنا تربينا على الحلال، ده بقى لو اتربى على الحلال، ما كانش هيقول الناس اعملوا الحرام".

وأضاف: "أنت عارف كلمة (حرامي)، يا جماعة، حرامي اللي إحنا مطلعينها كده، يقولك ده حرامي، فلان حرامي، عارف حرامي يعني إيه؟ ما فكرتوش في الكلمة؟ يعني إحنا كشعب مصر عارفين أن الكلمة دي وحشة، حرامي يعني بيعمل حاجة حرام، بس سهلة، هي كلمة حرامي، والياء دِياء النسب، حرامي يعني صفته نسب هذا الرجل، نوعه كده، بيعمل حاجة حرام".

واستكمل: "فتخيل لما واحد طالع بيعترف أنها سرقة ويقول لهم: (أيوه، أنا بقول لكم اسرقوا، اسرقوا كهربا).. يعني أنت عارف أنها سرقة وعارف أنها حرام.. طب أنا بقى عاوز أسأل، لو في الإسلام قطع يد السارق، اللي بيحرض على السرقة ويفتي بها، ده وضعه إيه؟ يعني كم قطعة تتقطع من جسمه؟ مثل هذا في الحدود، لو كانت مطبقة".

إيقاف الدكتور إمام رمضان صاحب فتوى إجازة سرقة الكهرباء والمياه

وكانت جامعة الأزهر قد قررت في وقت سابق، إيقاف الدكتور إمام رمضان إمام سعيد أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة بقسم الدراسات الإسلامية بكلية التربية للبنين بجامعة الأزهر بالقاهرة، عن العمل ثلاثة أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيق أيهما أقرب، بعد فتوى إجازة سرقة الكهرباء والمياه.