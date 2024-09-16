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رياضة

يورتشيتش يدرس مباراة الذهاب قبل مواجهة الجيش الرواندي بالقاهرة

يورتشيتش، فيتو
يورتشيتش، فيتو

بدأ الكرواتي يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز مشاهدة مباراة الذهاب أمام الجيش الرواندي بدوري أبطال أفريقيا.

وتعادل فريق بيراميدز والجيش الرواندي بهدف لكل فريق خلال لقائهما برواندا في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ المدير الفني لفريق بيراميدز دراسة أخطاء لاعبيه بمواجهة الذهاب لتفادي ذلك خلال مواجهة الاياب القادمة.

ومن المنتظر يلقي يوتشيتش محاضرة فيديو للاعبيه تتضمن شرح تلك الأخطاء وكيفية تفاديها وعدم تكرارها.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي


ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة الجيش الرواندي بالقاهرة السبت القادم باستاد الدفاع الجوي بإياب دور لـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وتقرر أن تقام المباراة في التاسعة من مساء يوم السبت 21 سبتمبر  على استاد الدفاع الجوي، بعد التعادل ذهابا في كيجالي عاصمة رواندا بهدف لكل فريق.

حكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي

ويدير المباراة طاقم حكام من دولة تشاد بقيادة الحكم محمد علاو، وبوجولا عيسى المساعد الأول، وموسى حافظ المساعد الثاني، وعبد الكريم عثمان الحكم الرابع.

ويراقب المباراة مأمون بشارة من السودان، ويراقب أداء الحكام مانويل كانيدو من أنجولا.

وخطف فريق بيراميدز تعادلا مثيرا وصعبا من الجيش الرواندي بهدف لكل فريق خلال لقائهما على استاد أماهورو في كيجالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء هدف الجيش الرواندي عكسي من اللاعب محمد الشيبي في الدقيقة 50.

وأحرز ماييلي هدف التعادل لبيراميدز في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة (1-1)، أصبح بيراميدز يمتلك الأفضلية في التأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بفضل هدف ماييلي.

ويحتاج بيراميدز للخروج بنتيجة سلبية (0-0) في لقاء الإياب أو الفوز بأي نتيجة، للعبور إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويشارك الفريق السماوي في دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة الموسم الماضي والذي اكتفى فيها بالخروج من دور المجموعات.

دوري أبطال إفريقيا، طاقم حكام تشادي لمباراة إياب بيراميدز والجيش الرواندي

دوري أبطال إفريقيا، بيراميدز يخطف تعادلا مثيرا من الجيش الرواندي (صور)

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