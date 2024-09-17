الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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عقارات

الإسكان تعلن طرح أراض بنظام حق الانتفاع

وزارة الاسكان
وزارة الاسكان

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان عن تفاصيل طرح جديد للأراضي الاستثمارية.

وتطرح بمدينة العبور أرض نادي اجتماعي حق انتفاع بمساحة 17459 مترا، وأرض تجاري إداري سكني بمساحة 1066 مترا بسعر 17075 جنيها.

 

وتطرح بمدينة العبور الجديدة ارض تجاري بمساحة 5820 مترا بسعر 20950 جنيها، وأرض تجاري اداري بمساحة 1634 مترا بسعر 20880 جنيها، وارض تجاري اداري بمساحة 8055 مترا بسعر 20235 جنيها، وأرض تجاري بمساحة 11332 مترا بسعر 21435 جنيها، وارض عمراني مختلط بمساحة 113613 مترا بسعر 5775 جنيها.

كما تطرح ارض تجاري بمساحة 2608 مترات بسعر 21960 جنيها، وارض تعليمي بمساحة 9366 مترا بسعر 7510 جنيهات.

وتطرح بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط  أرض بنشاط عمراني متكامل بمساحة 37387 مترًا بسعر 2600 جنيه وأرض تجاري إداري بمساحة 1501 متر بسعر 3890 جنيهًا وأرض طبي بمساحة 3560 مترًا بسعر 2535 جنيهًا. 

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