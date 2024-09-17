الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

انطلاق مبادرة "بداية" لبناء الإنسان بمحافظة مطروح (صور)

صورة بداية الانطلاقه
صورة بداية الانطلاقه

انطلقت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان".
بمحافظ مطروح بطابور من السيارات الخدمية لجميع الجهات المشاركة ماراثون دراجات من مديرية الشباب والرياضة. 


 انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان "من محافظة مطروح ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح السكرتير العام المهندس حسين السنيني وبعض قيادات المحافظة.

وبدات الانطلاقه بانغام فرقة الموسيقي العسكرية وبطابور اصطفاف السيارات الخدمية لجميع الجهات المشاركة ومارثون درجات من مديرية الشباب والرياضة  وذلك من أمام ديوان عام المحافظة.

وايضا بمشاركة بعض الكيانات التطوعية مثل شباب يدير شباب yly وفرق الكشافة البحرية ومكتب قادرون باختلاف.

في سياق اخر قد أكد محافظ مطروح على أهمية الظهور بالشكل اللائق مع تضافر جهود الأجهزة  ، وتوثيق كافة الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال 100 يوم , وتحديد مخطط كل جهة والتوقيتات للتنفيذ،مع تعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة خلال مخطط تنفيذ  المبادرة الرئاسية لكل جهة وتحقيق أهدافها المرجوة في خدمة  المجتمع وتنميته  ، وبناء الإنسان مع تحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم وزيادة فرص حياة أفضل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المشروع القومي للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان بمحافظة مطروح ديوان عام المحافظة شباب يدير شباب مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي

الأكثر قراءة

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية

اتحاد الكرة يوضح سبب إقامة مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور

الأرصاد تحذر من سيول تضرب هذه المناطق خلال الخريف وتكشف الأسباب

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

بعد استغناء بيراميدز عنه، أحمد فتحي يربط قرار اعتزاله الكرة بهذا الأمر

وزير الصحة: نخطط لزيادة عمر المواطن لـ 79 سنة بحلول 2030

ads

منوعات

المزيد

أسعار الأدوات المدرسية،٩٠ جنيها لعلبة الأقلام الجاف و25 للألوان المائية "فيديو وصور"

بريطانيا تدرس فرض حظرا على التدخين فى شرفات المطاعم والحانات

حيد الجزيل، قرية يمنية من القصص الخيالية فى تاريخ الشرق الأوسط

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 عالميا

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرزها سد النهضة ومذكرات التفاهم.. رسائل مهمة خلال اجتماع وزير الخارجية مع نظيره المجري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالاستقرار والراحة النفسية

خالد الجندي عن أستاذ بالأزهر حلل السرقة: "ده زعيم عصابة" (فيديو)

مقدمات تحريم الخمر، تفسير الشعراوي للآية 67 من سورة النحل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية