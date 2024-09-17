انطلاق مبادرة "بداية" لبناء الإنسان بمحافظة مطروح (صور)

انطلقت مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان".

بمحافظ مطروح بطابور من السيارات الخدمية لجميع الجهات المشاركة ماراثون دراجات من مديرية الشباب والرياضة.



انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان "من محافظة مطروح ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح السكرتير العام المهندس حسين السنيني وبعض قيادات المحافظة.

وبدات الانطلاقه بانغام فرقة الموسيقي العسكرية وبطابور اصطفاف السيارات الخدمية لجميع الجهات المشاركة ومارثون درجات من مديرية الشباب والرياضة وذلك من أمام ديوان عام المحافظة.

وايضا بمشاركة بعض الكيانات التطوعية مثل شباب يدير شباب yly وفرق الكشافة البحرية ومكتب قادرون باختلاف.

في سياق اخر قد أكد محافظ مطروح على أهمية الظهور بالشكل اللائق مع تضافر جهود الأجهزة ، وتوثيق كافة الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال 100 يوم , وتحديد مخطط كل جهة والتوقيتات للتنفيذ،مع تعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة خلال مخطط تنفيذ المبادرة الرئاسية لكل جهة وتحقيق أهدافها المرجوة في خدمة المجتمع وتنميته ، وبناء الإنسان مع تحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم وزيادة فرص حياة أفضل