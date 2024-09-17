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محافظة مطروح تستعد لانطلاق مبادرة "بداية" (صور)

محافظة مطروح تستعد
محافظة مطروح تستعد لانطلاق مبادرة "بداية"

بدأ الاستعدادات لانطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمحافظ مطروح بطابور اصطفاف المعدات والسيارات الخدمية لجميع الجهات المشاركة، وعلي موسيقى التشريفة العسكرية.

منذ قليل بدأت استعدادات انطلاقة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " بداية جديدة لبناء الإنسان " ضمن المشروع القومى للتنمية البشرية بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بطابور اصطفاف المعدات والسيارات الخدمية لجميع الجهات المشاركة في المبادرة وذلك من أمام ديوان عام المحافظة،والوقوف على جاهزية كافة الجهات المشاركة لتنفيذ الأنشطة والبرامج والفعاليات المتنوعة التى ستشهدها المبادرة.

في سياق اخر قد أكد محافظ مطروح على أهمية الظهور بالشكل اللائق مع تضافر جهود الأجهزة، وتوثيق كافة الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال 100 يوم , وتحديد مخطط كل جهة والتوقيتات للتنفيذ، مع تعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة خلال مخطط تنفيذ  المبادرة الرئاسية لكل جهة وتحقيق أهدافها المرجوة في خدمة  المجتمع وتنميته  ، وبناء الإنسان مع تحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم وزيادة فرص حياة أفضل.

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