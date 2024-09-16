محافظ دمياط يستأنف مقابلات المتقدمين لوظائف رؤساء وحدات محلية ونواب

استأنف الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، صباح اليوم، إجراء المقابلات الشخصية، للمتقدمين لشغل وظائف رؤساء وحدات محلية ونواب رئيس وحدة محلية لمركز ومدينة، ووحدة محلية لمدينة، حيث جاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

وتأتى تلك المقابلات طبقًا للإعلان الداخلى الذى تم نشره عبر الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط، وسيتم الأخيار طبقًا للشروط المُعلن عنها والتى تضمنت أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى مناسب، لديه خبرة مناسبة لشغل الوظيفة المتقدم عليها، اجتياز المقابلة الشخصية لشغل الوظيفة.

وأوضح" محافظ دمياط " مجددًا حرص المحافظة على اختيار الكفاءات المناسبة لشغل تلك الوظائف، بما يساهم فى دفع عجلة العمل بمنظومة القطاع المحلى وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.