تحرير 293 محضرا تموينيا وضبط 5 أطنان لحوم مجهولة المصدر بالمنوفية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية من تحرير 293 محضرا تموينيا خلال حملاتها المكبرة للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار يومين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية، تنوعت ما بين 165 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و128 مخالفة أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.



وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أنه من أبرز المحاضر التي تم تحريرها، منها محضرين ضد أصحاب مخابز بالشهداء لتجميع 13 شيكارة دقيق لبيعها بالسوق السوداء والتربح دون وجه حق، وتحرير محضر ضد صاحب ثلاجة لحفظ اللحوم بناحية شبين الكوم لحيازته 5 أطنان لحوم مجمدة بدون مستندات ومجهولة المصدر، كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب محال بقالة بناحية تلا لعدم الإعلان عن الأسعار.



مديرية التموين والتجارة الداخلية

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.

وذلك استمرارا لتنفيذ تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه والعمل على محاربة الغش التجاري بكافة أشكاله.