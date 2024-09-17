مبيعات السيارات الصينية بالسوق المصري خلال شهر أغسطس
السيارات الصينية، استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، إجمالي مبيعات السيارات الصينية المرخصة في السوق المصري، خلال شهر أغسطس الماضي، وكانت في الصادرة سيارات شيري.
مبيعات السيارات الصينية خلال شهرأغسطس بمصر
ووفقا لما نشرته الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التامين الإجباري علي السيارات مبيعات السيارات الصينية في مصر خلال أغسطس الماضي كالتالي:
1- سيارات شيري 1801 سيارة.
2- سيارات MG بعدد 1437 سيارة.
3- سيارات BYD بعدد 972 سيارة.
4- سيارات جيلي 490 سيارة.
5- سيارات جيتور 334 سيارة.
6- سيارات بايك 128 سيارة.
7- سيارات شانجان 96 سيارة.
8- سيارات GAC بعدد 93 سيارة.
ترتيب السيارات الصينية بمصر في النصف الأول من 2024
وجاء ترتيب شركات السيارات الصينية بين يناير ويونيو 2024 كالتالي:
1-سيارات MG بعدد 4012 سيارة.
2- سيارات شيري 3865 سيارة.
3- سيارات جيتور 1776 سيارة.
4- سيارات جيلي 1302 سيارة.
5- سيارات بي واي دي بعدد 1295 سيارة.
6- سيارات شانجان 246 سيارة.
7- سيارات هافال 157 سيارة.
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