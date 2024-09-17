الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مبيعات السيارات الصينية بالسوق المصري خلال شهر أغسطس

سيارات
سيارات

السيارات الصينية، استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، إجمالي مبيعات السيارات الصينية المرخصة في السوق المصري، خلال شهر أغسطس الماضي، وكانت في الصادرة سيارات شيري. 

مبيعات السيارات الصينية خلال شهرأغسطس بمصر
 

ووفقا لما نشرته الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التامين الإجباري علي السيارات مبيعات  السيارات الصينية في مصر خلال أغسطس الماضي كالتالي:
 

1- سيارات شيري 1801 سيارة.
2- سيارات MG بعدد 1437 سيارة.
3- سيارات BYD بعدد 972 سيارة.
4- سيارات جيلي 490 سيارة.
5- سيارات جيتور 334 سيارة.
6- سيارات بايك 128 سيارة.
7- سيارات شانجان 96 سيارة.
8- سيارات GAC بعدد 93 سيارة.

ترتيب السيارات الصينية بمصر في النصف الأول من 2024
وجاء ترتيب شركات السيارات الصينية بين يناير ويونيو 2024 كالتالي:
1-سيارات  MG بعدد 4012 سيارة.
2- سيارات شيري 3865 سيارة.
3- سيارات جيتور 1776 سيارة.
4- سيارات جيلي 1302 سيارة.
5- سيارات بي واي دي بعدد 1295 سيارة.
6- سيارات شانجان 246 سيارة.
7- سيارات هافال 157 سيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية 

ادارة العامة للمرور الادارة العامة للمرو التامين الاجبارى السيارات الصيني السوق المصرى

الأكثر قراءة

السعودية تمنع زواج مواطنيها من إحدى الدول العربية وتضع شرطا

بعد طحنها في الخلاط، تفاصيل جديدة بشأن مقتل ملكة جمال سويسرا

سعر جرام الذهب مساء اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

السيطرة على عاصمة الحبشة، الأمهرا تربك آبي أحمد وتقترب من أديس أبابا (فيديو)

خريف 2024، منخفض جوي شديد البرودة وعواصف رعدية

كيف قامت إسرائيل بتفجير أجهزة اتصال حزب الله؟ خبير يجيب (فيديو)

اتحاد الكرة يوضح سبب إقامة مباراة الزمالك والشرطة الكيني بدون جمهور

أخبار الحوادث اليوم: مقتل موظف داخل مسكنه بحدائق أكتوبر.. اعترافات الراقصة صوفيا.. الاستئناف تتسلم ملف قضية سعد الصغير

ads

منوعات

المزيد

أسعار مستلزمات المدارس، الزمزمية بـ 270 جنيها بالنزهة الجديدة "صور"

مصرع 4 أشخاص وإصابة 40 جراء حرائق الغابات في البرتغال

أسعار الأدوات المدرسية،٩٠ جنيها لعلبة الأقلام الجاف و25 للألوان المائية "فيديو وصور"

بريطانيا تدرس فرض حظرا على التدخين فى شرفات المطاعم والحانات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 عالميا

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع لـ 90 جنيهًا في سوق العبور

استقرار أسعار الأرز المحلي اليوم الثلاثاء 17- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسعار اشتراكات المترو للطلاب في العام الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الملعونون بنصوص القرآن الكريم.. وخطورة اللعن اعرفها

تفسير رؤية القرع العسلي في المنام وعلاقتها بالاستقرار والراحة النفسية

خالد الجندي عن أستاذ بالأزهر حلل السرقة: "ده زعيم عصابة" (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية