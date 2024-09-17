مبيعات السيارات الصينية بالسوق المصري خلال شهر أغسطس

السيارات الصينية، استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، إجمالي مبيعات السيارات الصينية المرخصة في السوق المصري، خلال شهر أغسطس الماضي، وكانت في الصادرة سيارات شيري.



مبيعات السيارات الصينية خلال شهرأغسطس بمصر



ووفقا لما نشرته الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التامين الإجباري علي السيارات مبيعات السيارات الصينية في مصر خلال أغسطس الماضي كالتالي:

