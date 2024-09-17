تدريب مشترك بين قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الصربية (صور)
نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الصربية تدريبًا مشتركًا بميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة واستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بجمهورية مصر العربية، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات التدريبية وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الشقيقة والصديقة.
تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية منها تنفيذ عملية إقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية بإستخدام المروحيات حيث تم تحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية، وتنفيذ عددًا من الرمايات النمطية وغير النمطية التى أبرزت الدقة والمهارة التى وصلت إليها العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ كافة المهام المشتركة بكفاءة عالية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى تكلف بها تلك الوحدات.
ويعد التدريب بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة بما يساهم فى رفع مستوى الجاهزية والاستعداد القتالى والفنى للقوات المشاركة من الجانبين.
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