مصرع شاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالغربية

شهدت منطقة أسو التابعة لقسم ثان المحلة الكبرى محافظة الغربية اليوم مصرع شاب في العقد الثالث من عمره أسفل عجلات القطار، وذلك أثناء عبوره من أحد الفتحات الغير شرعية.

أحداث الواقعة

ورد إخطار لمدير أمن الغربية من نقطة شرطة النجدة يفيد بمصرع شاب يدعي "حسام الدين ر ا"، مقيم بمنطقة منشية السلام، وذلك أثناء عبوره من فتحه سور السكة الحديد بمنطقه اسو.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث، وتبين مصرع الشاب أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وجاري نقل الجثة لمشرحة المستشفي العام.