السبت 14 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

"تعليم دمياط" يوجه بسرعة إنهاء إجراءات ندب المعلمين بالمدارس

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

عقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا أون لاين بمديري عموم الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات والتنسيق والمراحل والمتابعة والإحصاء وموجهي مواد اللغة العربية اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات.

جاء ذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وا.د.م ايمن الشهابي محافظ دمياط بالاستعداد للعام الدراسي الجديد.

 

"وكيل الوزارة" يوجه بسرعة انتهاء إجراءات ندب المعلمين بالمدارس لسد العجز

 

وأوضح "وكيل الوزارة" أن الاجتماع استهدف جاهزية المدارس وموقف تسجيل القوائم والجداول وسد العجز بكل مدرسة على حدة بالإضافة إلي موقف الكثافات والأثاث المدرسي وموقف الصيانة الشاملة والبسيطة.

وشدد "وكيل الوزارة" عن انتهاء إجراءات ندب المعلمين وتسكينهم بالمدارس لسد العجز لمدة فصل دراسي واحد، موجها بسرعة الانتهاء من صرف مستحقات المعلمين والعاملين المتأخرة.

اجتماع وكيل الوزارة مع مديري عموم الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات

وقد  ناقش "وكيل الوزارة" الإجراءات التنفيذية لمواجهة العجز في المعلمين وضمان انضباط سير العملية التعليمية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد خلال الشهر الجاري.

ووجه "وكيل الوزارة" بجدية الالتزام وتكثيف الجهود لتنفيذ الكتب الدورية والقرارات الوزارية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد،مؤكدًا على أنه ستكون زيارات ميدانية ومتابعات متواصلة للتأكد من تنفيذ تلك الإجراءات وأنه لن يسمح بالتقصير في أداء العمل على أكمل وجه في سبيل تحقيق عاما دراسيًا منضبطا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاستعداد للعام الدراسي الجديد التربية والتعليم والتعليم الفني السيد محمد عبد اللطيف العام الدراسي الجديد انضباط سير العملية التعليمية بدء العام الدراسي الجديد بدمياط محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

مواد متعلقة

محافظ دمياط يزور جمعية المستثمرين ويتفقد المصانع ومعرض المنتجات (صور)

حصاد مجلس النواب في أسبوع.. يوافق على الموازنة العامة للدولة لعام 2024-2025.. ويناقش خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

كشف حساب وزير التعليم، احتوى غضب أولياء الأمور وأخفق في السيطرة على الغش بالامتحانات

رئيس الوزراء يُتابع إجراءات سد العجز في أعداد المُعلمين على مستوى الجمهورية

وزير التعليم يوضح تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024.. يكشف ملامح النظام الجديد للثانوية.. وهذه أبرز مزايا نظام الـ ig

بشرى سارة لـ "المعلمين" بدءا من العام المقبل

لحجاج بيت الله، أهم 20 سؤال لازم تعرف إجابتهم قبل مناسك الحج؟

البترول توضح أهم الحقائق عن منظومة الطاقة وسبل مواجهة تحدياتها

الأكثر قراءة

أول تحرك من رئيس الوزراء بعد حادث تصادم قطاري الزقازيق

ارتفاع عدد مصابي حادث تصادم قطاري الشرقية لـ 12 شخصا (صور)

تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق (صور)

التحفظ على الصندوق الأسود لقطاري الشرقية لتفريغ بياناتهما وكشف أسباب الحادث

مصدر بالسكك الحديدية يكشف سبب وقوع حادث تصادم قطاري الزقازيق

تعليمات خاصة من وزير النقل بعد حادث تصادم قطارى الزقازيق

السكك الحديدية: انتقال فريق من الطوارئ لموقع حادث تصادم قطاري الزقازيق

جنون الذهب.. الجرام يقترب من 4000 جنيه منتصف تعاملات اليوم

ads

منوعات

المزيد

مصرع 5 أشخاص بسبب العواصف الممطرة والفيضانات في رومانيا

طبيب يدعو إلى عدم قياس النوم بعدد الساعات

قتلت أزواجها، الشرطة البريطانية تحذر الرجال من الأرملة السوداء

أزمة في كندا بسبب فيلم يتحدث عن الحرب الروسية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في السوق

أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم السبت 14/ 9/ 2024

أسعار السكر بالسوق المحلية اليوم السبت 14 سبتمبر 2024

80 جنيها زيادة فى سعر جرام الذهب خلال أسبوع

المزيد

انفوجراف

مصدر للطاقة والدهون الصحية.. فوائد حلوى المولد النبوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى تغيظا وزفيرا اللتان وصف الله بهما النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن شرط قبول الأعمال من الله (فيديو)

علي جمعة يكشف أسرار رؤية رسول الله في شهر المولد النبوي

المزيد
الجريدة الرسمية