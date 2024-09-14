"تعليم دمياط" يوجه بسرعة إنهاء إجراءات ندب المعلمين بالمدارس

عقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا أون لاين بمديري عموم الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات والتنسيق والمراحل والمتابعة والإحصاء وموجهي مواد اللغة العربية اللغة الانجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات.

جاء ذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وا.د.م ايمن الشهابي محافظ دمياط بالاستعداد للعام الدراسي الجديد.

"وكيل الوزارة" يوجه بسرعة انتهاء إجراءات ندب المعلمين بالمدارس لسد العجز

وأوضح "وكيل الوزارة" أن الاجتماع استهدف جاهزية المدارس وموقف تسجيل القوائم والجداول وسد العجز بكل مدرسة على حدة بالإضافة إلي موقف الكثافات والأثاث المدرسي وموقف الصيانة الشاملة والبسيطة.

وشدد "وكيل الوزارة" عن انتهاء إجراءات ندب المعلمين وتسكينهم بالمدارس لسد العجز لمدة فصل دراسي واحد، موجها بسرعة الانتهاء من صرف مستحقات المعلمين والعاملين المتأخرة.

اجتماع وكيل الوزارة مع مديري عموم الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات

وقد ناقش "وكيل الوزارة" الإجراءات التنفيذية لمواجهة العجز في المعلمين وضمان انضباط سير العملية التعليمية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد خلال الشهر الجاري.

ووجه "وكيل الوزارة" بجدية الالتزام وتكثيف الجهود لتنفيذ الكتب الدورية والقرارات الوزارية المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسي الجديد،مؤكدًا على أنه ستكون زيارات ميدانية ومتابعات متواصلة للتأكد من تنفيذ تلك الإجراءات وأنه لن يسمح بالتقصير في أداء العمل على أكمل وجه في سبيل تحقيق عاما دراسيًا منضبطا.