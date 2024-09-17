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فتح باب التقديم المباشر لكلية الفنون البصرية بجامعة بنها الأهلية

جامعة بنها الاهلية
جامعة بنها الاهلية

أعلنت جامعة بنها الأهلية عن فتح باب التقديم المباشر لكلية الفنون البصرية والتصميم  ضمن أماكن شاغرة لطلاب الثانوية العامة والازهرية والنيل ومدارس المتفوقين. 

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اوضح بيان جامعة بنها الأهلية أنه يوجد أماكن شاغرة في كلية الفنون البصرية والتصميم  وفقًا للحدود الدنيا كالتالي: 
- الثانويه العامه المصرية والأزهرية والنيل ومدارس المتفوقين: 53%
- معادلة عربية وأجنبية:58%
أوضح بيان الجامعة أن البرامج الدراسية في جامعة بنها بالأماكن الشاغرة في كلية الفن ن البصرية والتصميم هي: 
- تصميم داخلي واثاث: علمي علوم وعلمي رياضه
ـ الميديا وفنون الاعلان: علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي 
وتبلغ المصروفات الدراسيه 60 الف جنيه، وستمر التقديم في الأماكن الشاغرة بكلية الفنون البصرية والتصميم حتي يوم الإثنين المقبل 23 سبتمبر الجاري لحين اكتمال الأعداد.

ولمعرفة التعليمات والمستندات المطلوبة يرجى الدخول على الرابط التالي   
 

 

وحذر بيان جامعة بنها الأهلية بشأن الأماكن الشاغرة في كلية الفنون البصرية والتصميم من أن الجامعة لا تتعامل بأي حال من الأحوال مع مكاتب أو وسطاء أو أفراد يتدخلون بين الجامعة والطلاب.

 

 

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