الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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طريقة عمل حلاوة الجبن السورية، لذيذة وسهلة التحضير

حلاوة الجبن
حلاوة الجبن

طريقة عمل حلاوة الجبن، حلاوة الجبن من الحلوى السورية الشهيرة واللذيذة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل حلاوة الجبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة بدلا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل حلاوة الجبن  كالتالي:

مكونات عمل حلاوة الجبن:-

2 كوب ماء

1 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة ماء زهر

1.5 كوب سميد ناعم

2 كوب جبنة مودزاريلا مقطعة أو 500 جرام جبنة مشلشلة

قشطة

فستق مبشور

شربات بارد

طريقة عمل حلاوة الجبن:-

  • في قدر على ڼار متوسطة، ضعى الماء والسكر وماء الزهر.
  • بمجرد الغليان، خففي الڼار واتركى الخليط يغلي لمدة 5 دقائق.
  • أضيفي السميد وقلبي باستمرار حتى يمتص السميد السوائل ويصبح الخليط متماسكًا.
  • ارفعى القدر عن النار واتركيه يبرد قليلًا.
  • أضيفي الجبن وقلبى حتى تصبح الجبن ممزوجة جيدًا بالخليط.
  • احضرى صينية مدهونة بالزيت.
  • صبى الخليط في الصينية.
  • اتركى الخليط ليبرد تمامًا في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.
  • قطعى حلاوة الجبن إلى قطع حسب الرغبة.
  • تقدم حلاوة الجبن مع القشطة والفستق المبشور وشربات الورد.
حلاوة الجبن 

ولعمل البسبوسة 

مكونات عمل البسبوسة:-

كيس بسبوسة جاهزة

2 ملعقة كبيرة لبن بودر

2 ملعقة عسل نحل

كوب زبد أو سمن

كوب إلا ربع لبن حليب دافيء

الشربات

كوب ونصف ماء

2 كوب سكر

عصير نصف ليمونة

طريقة عمل البسبوسة:-

  • نحضر مقلاة غير لاصقة ونضع بها اللبن البودر ونقلب حتى يتحمص ولكن يجب الحذر حتى لا يحترق.
  • ثم نسخن العسل فى الميكروويف وكذلك السمن.
  • ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها محتويات كيس البسبوسة ونضيف له اللبن البودر المحمص ونقلب جيدا.
  • ثم نضيف العسل والسمن ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام رملى.
  • ثم نضيف اللبن الدافيء ونقلب حتى نتأكد أن البسبوسة تسربت اللبن جيدا.
  • ثم نصب الخليط فى صينية مدهونة زبد.
  • ثم ندخل البسبوسة الفرن الساخن حتى يحمر لونها اى لمدة 20 دقيقة.
  • وفى هذه الأثناء نحضر الشربات حيث نضع السكر والماء معا على النار دون تقليب.
  • ثم نترك الخليط يغلى لمدة 5 دقائق على نار هادئة ثم نضيف عصير الليمون ونتركه يغلى لمدة 3 دقائق.
  • ثم نرفع الشربات من على النار.
  • وبمجرد خروج البسبوسة من الفرن نصب عليها الشربات الساخن.
  • ونغطى البسبوسة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نتركها تبرد وتقطع وتقدم بعدها.
  • يمكن تزيينها عند التقديم بالمكسرات أو القشدة حسب الرغبة.
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