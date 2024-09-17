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حوادث

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عنف المرج

محاكمة متهمين، فيتو
محاكمة متهمين، فيتو

قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم من عناصر جماعة الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف المرج"، والمتهم فيها بحيازة مفرقعات لجلسة 3 نوفمبر المقبل لحضور المحامي الأصيل.

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في أحداث عنف المرج

صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

ومن الجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي في القضية بالسجن المشدد لمدة 15 عاما في 19 فبراير 2024، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وتم إلقاء القبض عليه وقام بعمل إعادة إجراءات لمحاكمته امام الدائرة الأولي إرهاب.

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الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني جماعة الإخوان حيازة مفرقعات عناصر جماعة الاخوان مراقبة الشرطة محمد السعيد الشربينى

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