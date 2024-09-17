فتح الزيارة المسائية بالأهرامات اعتبارا من فبراير 2025
أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تعمل على مراقبة سوق العمرة في مصر ومراقبة عمل الكيانات غير الشرعية الموجودة في القطاع، بالتعاون مع المواطنين والجهات الرسمية في الدولة عبر بلاغات رسمية عن مناطق تواجدها.
خطة الترويج السياحي الجديدة
وأوضح وزير السياحة والآثار أن خطة الترويج السياحي الجديدة تستهدف إرسال رسائل معينة إلى فئة معينة من السائحين في دول معينة، حيث تختلف الرسالة الترويجية بكل دولة عن الأخرى، وهي رسائل معدة بشكل كامل للسائح الخارجي وليس السياحة الداخلية.
فتح المناطق الأثرية للسياحة مساءً
وأشار إلى أنه سيتم فتح الزيارة لمنطقة الأهرامات الأثرية اعتبارا من شهر فبراير القادم 2025، ويجرى وضع الترتيبات اللازمة الخاصة بنظم الإضاءة لاستقبال السائحين خلال فترات المساء بعد عمليات التطوير التي تقوم بها شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات.
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