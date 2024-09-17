وزير السياحة: كل دولار تم دفعه في برنامج تحفيز الطيران حقق عائدا 71 جنيها
أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وجود مناطق أثرية لا تدر دخلا للدولة المصرية، ولا توجد أولوية للوزارة للترويج السياحي لتلك المناطق خاصة أن الإقبال السياحي عليها منخفض.
أهداف برنامج تحفيز الطيران العارض
وأوضح وزير السياحة والآثار أن برنامج تحفيز الطيران العارض قدم نتائج هامة في أعداد السائحين الوافدين لمصر، قائلا: «كل دولار تم دفعه في برنامج تحفيز الطيران حقق عائدا تعدى 71 جنيها».
وأشار إلى أن برنامج تحفيز الطيران تسبب في نمو حركة السياحة بمطار شرم الشيخ الدولي بنسبة 5%، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة بعض المدن في برنامج تحفيز الطيران الجديد، وخاصة الأقصر وأسوان في فصل الصيف.
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