تعرف على آخر ما كتبه شقيق مايكل جاكسون قبل وفاته
توفي أمس تيتو جاكسون، أحد الأشقاء الذين كونوا فرقة البوب المحبوبة جاكسون 5، عن عمر يناهز 70 عامًا.
وكان جاكسون هو الثالث من بين تسعة أشقاء، بما فيهم النجمان العالميان مايكل جاكسون وجانيت جاكسون، وكان جزءًا من عائلة صانعة للموسيقى بيعت من أغانيها مئات الملايين من النسخ.
آخر ما كتبه تيتو جاكسون قبل الرحيل
وقبل أيام من وفاته، نشر تيتو رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي من ميونيخ بألمانيا، حيث زار مع أشقائه نصبًا تذكاريًا لمايكل جاكسون.
وكتب تيتو: “قبل عرضنا في ميونيخ، زرت أنا وإخوتي جاكي ومارلون النصب التذكاري الجميل المخصص لأخينا الحبيب، مايكل جاكسون”.
وتابع: "نحن ممتنون للغاية لهذا المكان الخاص الذي لا يكرّم ذكراه فحسب، بل يكرّم أيضًا إرثنا المشترك. شكرًا لكم على إبقاء روحه حية.".
وكان آل جاكسون قد قدموا عرضًا في ألمانيا في 10 سبتمبر الجاري، بعد أيام من أدائهم في مهرجان بوجيتاون، وهو مهرجان موسيقي بريطاني، كما قدم الأشقاء عرضًا في مهرجان Fool in Love في هوليوود بارك جراوندز في لوس أنجلوس في 31 أغسطس الماضي.
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