إحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالطالبية للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات بمنطقة الطالبية، للمحاكمة الجنائية.

إحالة تشكيل عصابي بالطالبية للمحاكمة الجنائية

البداية، عندما تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث أمن الجيزة، إخطارا من العميد علي عبد الرحمن، رئيس مباحث قطاع الغرب، يفيد بورود بلاغ بسرقة إحدى السيارات بمنطقة الطالبية.

وكشفت التحقيقات أنهم تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص يقومون بسرقة السيارات، وإخفائها داخل أحد الجراجات ملك أحد الأشخاص، ويقومون ببيعها لأحد تجار الخردة سيئ السمعة بالطالبية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليهم، بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الجريمة وأمكن ضبطهم، بمواجهتهم أيدوا ما سبق، وأرشد عن المسروقات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.