حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة مبلغ مالي من تاجر بالهرم
أمرت نيابة جنوب الجيزة، بحبس 3 أشخاص لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ مالي من تاجر في الهرم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
سرقة مبلغ مالي في الجيزة
البداية كانت بورود بلاغ من تاجر في الهرم لمديرية أمن الجيزة من تاجر، يفيد بتعرضه للسرقة والاستيلاء منه على مبلغ مالي خاص بتجارته بمنطقة الهرم.
بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمين، وتبين أن 3 أشخاص وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنوا من القبض عليهم.
وبمواجهتهم اعترفوا بالسرقة، وأرشدوا عن المبلغ المالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.